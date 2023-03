Gran Hermano: anunciaron cuándo arranca la nueva edición

El periodista Leo Arias fue quien comunicó este viernes a la mañana la noticia a través de Twitter: "El próximo GH será en 2024, por ahora septiembre 2023 descartado".

Cuándo termina Gran Hermano

Si bien todavía no hay una fecha específica de cuándo terminará Gran Hermano, se especula que Gran Hermano finalizará a fines de marzo y el ganador se llevará cerca de 15 millones de pesos más una vivienda Roca. Por su parte, el segundo puesto ganará una casa.

La relación entre Walter “Alfa” Santiago y Ariel Ansaldo, en “Gran Hermano”, fue realmente muy tensa, pero Ángel de Brito reveló que todo empeoró todavía más fuera del reality show. Según el conductor de LAM, los dos grandes referentes de “Gran Hermano” se encontraron en Telefe, para participar de "El Debate", y se habrían agarrado a las trompadas, aunque consiguieron separarlos antes de que la situación empeorara.

Ángel relató: “La guerra de adentro de la casa se trasladó a la sala de maquillaje. Tuvieron que frenarlos”. Picante, el periodista declaró: “Se encontraron en un momento de tranquilidad del trabajo, empezaron a discutir y casi hubo piñas”.

De Brito mostró la entrevista que le hicieron a “Alfa” para consultarlo por la pelea con su compañero. El empresario afirmó: “Lo único que yo le dije a Ariel es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce”. Y apuntó contra su compañero: “Ariel está vacío. No puede hablar de nada, por eso habla de mí. Ya no me interesa hablar más de él. ¡No existe para mí!”.