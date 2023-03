En el video que subió, la joven explicó sus razones para estar en la nueva edición del ciclo más exitoso de Telefe : "Me llamo Camila , tengo 28 años y soy de Virrey del Pino... Me gustaría entrar a la casa de ‘ Gran Hermano’ por la experiencia. Soy divertida, auténtica, jodona, no me gusta la mala vibra... Quiero mostrarme tal cual soy".

Lee más: Revelaron la entrevista completa de Jey Mammón con Jorge Rial: las frases más polémicas

La joven dejó bien claro que tiene mucha personalidad y autoestima: “No me importa lo que la gente opine de mí... Si soy gorda o flaca, me amo y muestro cómo soy... Amo que la otra gente se refleje en mí porque hay mucha gente que no se quiere. Sinceramente, soy una carita bonita, jajajajaja... Soy tiktoker, Me gusta bailar, joder, estar en familia… y me encantaría vivir esa experiencia hermosa. Soy lo que ven, soy una persona que hace reír mucho a la gente”.

La postula de Camila, la hermana de Thiago, para la nueva edición de “Gran Hermano”:

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1641901040231432193 Gran Hermano 2023: el polémico video de la hermana de Thiago para el nuevo casting pic.twitter.com/ZPJCXGZeDn — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 31, 2023

Una mujer de carácter

Camila Ayelén Deniz ganó protagonismo por ser la hermana de Thiago Medina y apoyarlo en diferentes medios de comunicación, incluyendo LAM, donde se cruzó muy fuerte fuerte con la panelista Estefi Berardi.

La joven le dijo a la periodista: “Si no conocés mi vida, vení y fijate. No mandamos a cartonear a mi hermano y no va al colegio porque hace dos años vengo luchando para que me den la vacante. Están ensuciando mi nombre hay otra manera de ayudar, Estefi. Lo que me dolió es que saliste a mentir, primero infórmate”.

La hermana del participante de “Gran Hermano” también expresó: “A todas las personas que me estén mirando: yo tengo una vida, laburé desde los 12 años rompiéndome el lomo, ahora tengo 28 años, y no hablen de mí si saber. Estoy así de enojada porque no me gusta que hablen de mí porque no soy la famosa, acá el famoso es mi hermano, no yo”.

La entrevista completa de Camila en LAM: