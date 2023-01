Graban a Camila Homs insultando a Tini Stoessel en una fiesta: el video

La guerra entre Camila Homs y Tini Stoessel está lejos de terminarse. Mientras Rodrigo De Paul espera que la denuncia penal por amenazas contra su ex prospere, ella se ocupa de seguir echando leña al fuego. Claramente está dolida.

Y no hay cosa peor que una persona despechada así que, cada vez que puede, Camila Homs se encarga de dejar claro que a Tini Stoessel no la quiere cerca de su familia.

En las últimas horas se viralizó un video en el que se puede ver a Camila en una fiesta, bastante alegre, arengando a otros invitados al evento para que canten en contra de la Triple T.

“Oh le le, oh la la, Tini se la come, Camila se la da”, se escucha decir a la gente. La ex de Rodrigo De Paul, en vez de hacerse la desentendida, alienta a todos para que canten en contra de la artista.

Es más, en un momento toma su celular para registrar el canto de todos los presentes. Tremendo.

El viral de Camila Homs cantandole a Tini

Camila Homs escapó de Argentina para evitar el escándalo

Luego de conocerse la demanda penal que De Paul le puso a Camila Homs por amenazarlo a él y a Tini, la rubia decidió alejarse de los flashes.

Es por eso que la pudimos ver junto a sus dos hijos en Punta del Este, Uruguay, donde pasará unos días de vacaciones hasta que todo se calme. De hecho, fue en esa fiesta en el país vecino donde se pudo ver a Camila arengando al público para cantar contra Tini Stoessel. Se ve que alejarse del escándalo no le sirvió para nada porque el puterío la persigue. La entiendo.