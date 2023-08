Got Talent Argentina arrancó con todo: ¿qué pico de rating alcanzó?

Las luces azuladas y blancas estallan en el estudio al tiempo en que suena un mashup que hila la marcha “The Stars and Stripes Forever” con el gancho del “Jump Around” (House of Pain) para luego sumar un toque argentino y maradoniano con una acelerada versión de “Live is Life” (Opus). La tribuna grita y levanta los brazos, mientras unas pelotas gigantes flotan sobre las cabeza. De pronto, la pantalla se abre e irrumpe Lizy Tagliani en el estudio. La conductora tocó el piso tres veces como cábala, dándose ánimos, y arenga a la multitud. “Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a este gran show llaamdo Got Talent Argentina ”, anunció a las 21.50 del lunes por la noche y heredando 14,1 puntos de rating -según Ibope- de Telefe Noticias.