Globos de Oro 2023: nominados y dónde ver la ceremonia

Hay mucha expectativa por las producciones nominadas en esta entrega, entre las que destacan "Guillermo del Toro's Pinocchio" , "The Fabelmans" , "The Banshees of Inisherin" y "Tár". Se espera también la presencia de figuras importantes del cine, como Steven Spielberg , Adam Driver, Guillermo del Toro , y muchos más. Por eso te contamos todo lo que hay que saber sobre los próximos Globos de Oro.

¿Dónde ver los Golden Globes 2023?

La empresa encargada de la transmisión de la ceremonia será NBC y se podrá ver por su canal de televisión, así como por la plataforma de streaming Peacock. Además, serán transmitidos para Latinoamérica a través del canal TNT. El horario de inicio de la entrega de premios es a las 10:00 p.m. (hora Argentina)

Es importante destacar que esta ceremonia marca el regreso de los Golden Globes a la televisión, ya que la edición anterior no fue puesta al aire luego de una serie de críticas por la falta de diversidad en los nominados y su forma de voto para las producciones.

¿Quiénes serán los anfitriones de los Globos de Oro?

Si bien no se sabe con certeza qué actos y performances se llevarán a cabo en la ceremonia, se confirmó que Jerrod Carmichael será el conductor y host principal de los Golden Globes 2023. Se había especulado con el retorno del comediante inglés Ricky Gervais para ese papel, pero fue descartado tanto por los organizadores como por el actor. Otros de los presentadores confirmados para la gala son Quentin Tarantino, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis y Billy Porter.

Principales series y películas nominadas

Las principales producciones cinematográficas que prometen llevarse premios este 10 de enero son "The Banshees of Inisherin", con ocho nominaciones, y "Everything Everywhere All at Once", con seis.

Por otro lado, las series con más nominaciones son "The White Lotus", "Abbott Elementary", ""Monster: The Jeffrey Dahmer Story" y "The Crown", por lo que son las principales candidatas a llevarse el galardón.

