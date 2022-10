GH: el "acalorado" momento de Julieta que incomodó a Barili

"Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana donde no salga pero solamente tomo champagne", expresó en una de sus intervenciones. Y además, agregó: "Me gusta estar siempre bien arreglada y soy muy coqueta"

La casa de Gran Hermano nominó nuevamente y dejó algunos muertos en el camino que no se tomaron para nada bien quedar en plata, sobre todo porque no se lo esperaban.

Uno de ellos fue Alfa, el participante más grande de la casa. Es que con 60 años tiene su personalidad muy marcada y esto ha molestado mucho a otros participantes.

Nacho, Martina, Juan y Alfa son los que están en placa y uno de ellos podría ser eliminado por el público.

Lo curioso es que Alfa terminó en placa, nada más que por 4 votos, muchos más de los 10 que recibieron el resto de los participantes. Sin embargo, esto le lastimó el ego y lo pudimos ver muy sensibilizado por lo ocurrido.

La escena es muy triste. Alfa está sentado en un sillón, en total soledad, mirando a la cámara y empieza con su discurso mientras se le caen las lágrimas.

"Que me voten. Bah... voten para que yo me quede. Yo voy a seguir siendo el mismo que soy día a día. El mismo. Que destacar, como todo lo que hice en el día, para ser feliz, para reírme, para pasarla bien”, se lo escucha decir a Alfa a la cámara de Gran Hermano.

“Como todo lo que hice, aunque a veces no me salió bien, y después de intentar hacer las cosas bien lloré como un loco”, dice muy compungido el participante.

Las imágenes de Alfa llorando no tardaron en viralizarse en redes sociales y los usuarios se conmovieron por el desánimo el participante.