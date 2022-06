Georgina Barbarrosa pidió disculpas luego de la polémica con Pepe Cibrián

Algunos días atrás, en medio de la ceremonia, las tres figuras hablaron en un móvil de Intrusos y una frase se destacó por las demás. "Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma. ¿Vos sos consciente de que tenés dos monstruas que te van a caer encima?", le apuntó Georgina al joven de 32 años. En respuesta, él contestó "Es brava, es brava", entre risas incómodas.

A pesar de no haberlo demostrado en el momento, ese pequeño cruce provocó que Pepe Cibrian tomara una dura decisión sobre la conductora de A la Barbarrosa y le pida no acudir al festejo de casamiento. Marcela Tauro, panelista de Intrusos, explicó que "No la dejaron entrar: 'No vengas' le dijo él. Después la bloqueó en el celular. Y es lógico, porque vendió al amigo por rating".

Georgina Barbarossa en contra de la boda de Pepe Cibrián

Debido a la gran explosión que sus palabras causaron en los medios y en su propio amigo, Georgina Barbarrosa decidió iniciar su programa pidiendo disculpas públicas a Pepe Cibrian.

“Chicos, yo les quiero decir una cosa. Anteayer yo hablé del casamiento de Pepe. Él ya sabe lo que yo opino, yo ya se lo había dicho personalmente y al tocar el tema aquí se desmadró. Yo me desbordé y tendría que haber frenado una serie de cosas que no frené”, admitió la conductora.

Luego de disculparse por haber hablado mal del pasado de Nahuel Lodi horas antes del casamiento, a quien acusó de haber realizado trabajos sexuales, se enfocó en el director de teatro. “En realidad el moco es mío, me lo mandé yo. Así que yo le pedí perdón a Pepe porque estuve mal. Pepe, perdón”, repitió.

Para no seguir dando vueltas en el asunto que le generaba mucha incomodidad, Georgina concluyo: "No lo voy a hablar en ningún otro medio porque lo quiero a Pepe, le pido disculpas a Pepe y disculpas a Nahuel y a toda su familia. Como diría mi viejo: asunto terminado”