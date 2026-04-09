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Barassi sufrió un blooper de vestuario en vivo y lo contó sin filtro: "Tengo dos agujeros"

El conductor sanjuanino protagonizó un momento desopilante antes de salir al aire y, fiel a su estilo, lo convirtió en humor frente a todo el equipo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Darío Barassi volvió a demostrar que cualquier imprevisto puede transformarse en un gran momento televisivo. Esta vez, el conductor quedó en el centro de la escena por un accidente de vestuario que ocurrió segundos antes de arrancar su programa.

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Mientras se movía en el estudio, notó algo extraño y no dudó en compartirlo en voz alta. La reacción fue inmediata: sorpresa, risas y la atención de todos puesta en lo que estaba pasando.

Lejos de ocultarlo, decidió revisar la situación en vivo y confirmó que su pantalón tenía dos roturas. El dato no pasó desapercibido y desató carcajadas en el equipo, que no podía creer lo que estaba viendo.

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Con su estilo relajado, Barassi explicó que el problema se originó minutos antes, cuando ya estaba vestido y realizó un movimiento que terminó dañando el traje. Desde ahí, todo se convirtió en una cadena de improvisación y humor.

Finalmente, el conductor logró retomar el control del programa, no sin antes dejar una advertencia cómica para que el tema no volviera a aparecer al aire.

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