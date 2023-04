Georgina Barbarossa habló y destrozó a Jey Mammón

Todos suponían que la relación entre la diva y el conductor era buena porque sus interacciones ante del escándalo solían ser muy divertidas; por ese motivo sorprendió tanto la entrevista que Georgina Barbarossa concedió a “Intrusos” donde dijo cosas realmente muy fuertes sobre su colega y ex amigo.

Todo comenzó cuando Alejandro Guatti, cronista de América TV, le preguntó: “¿Vas a seguir haciendo el reemplazo de Jey Mammon?”. La conductora respondió de manera defensiva: “Por abril, sí. Después no sé”.

El periodista entonces insistió: “¿Pero hay posibilidades de seguir?”. Georgina entonces reconoció: “Estamos viendo. Yo estoy para el canal. En lo que me necesiten, allí estaré”.

Consultada sobre lo que ocurrió con Jey Mammón, Georgina Barbarrossa dejó bien claro que ella está del lado de Lucas Benvenuto.

La diva reconoció que vio las entrevistas que concedió su colega, pero no le gustó su postura para defenderse: “¡Horrible, horrible, horrible! No me gustaron nada las notas que dio Jey. Lo vi muy soberbio”.

Y confesó: “Lucas, ¡pobrecito, mi amor! Se me estruja el alma con este nene. Me dan ganas de apapacharlo, y decirle 'perdón por todos los hijos de mala madre que te maltrataron y abusaron durante tantos años'. ¡Tuvo una vida tan dura!”.

Sobre la excusa de Jey Mammón, remarcando que Benvenuto tenía 16 años, y no 14, cuando comenzó a salir con él, Georgina Barbarossa, que es madre de dos varones, fue contundente y dejó bien clara su postura: “14, 16 años, da igual. ¡Con los chicos, no! Cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón”.

La declaración de Georgina Barbarossa en “Intrusos” sobre Jey Mammón: