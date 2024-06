Furia de Gran Hermano quiere conocer a Javier Milei: "Le quiero preguntar cómo..."

Furia expresó su deseo de encontrarse con el actual presidente, al que no dudó en alabar sin filtros: “ La persona que está es muy inteligente. Si lo dejan trabajar va a hacer grandes cosas . Hay que darle tiempo. Me gustaría conocerlo, si tiene tiempo ... Por reglamento no podemos hablar de política ni religión en el reality, pero siempre tiraba comentarios sobre El Peluca ”.

La joven explicó qué clase de consultas le haría a Milei si lo tuviera enfrente: “Le quiero preguntar cómo está, cómo le está yendo, si se siente contento. Él tiene toda una historia de cómo llegó a este estrellato. Cada cuatro años hay que elegir presidente y hay que respetar”.

Embed - FURIA acerca de MILEI: “Me GUSTARÍA CONOCERLO”

Horas antes, Juliana había estado en “Cortá por Lozano”, el programa de Vero Lozano, donde confesó el fuerte impacto que tuvo en su vida perder a sus padres en un intervalo de tiempo muy corto: “El entrenamiento me salvó. Yo perdí a mis papás y si elegía otro camino, como les conté a los chicos, que hubiera sido salir de joda o salir a bailar para ocultar el dolor, no me hubiera servido. Lo que hice fue entrenar. Yo creo que me salvó de no caer en una depresión porque la muerte de los padres es algo muy fuerte”.

Juliana a los 26 años se quedó sin su madre por un cáncer de mama y, a los 31, sin su padre.