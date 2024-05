Furia fuera de control: amenazó con un cuchillo a otro participante ¿será expulsada?

La joven le dijo al vendedor de autos, mientras lo apuntaba con un cuchillo: “Te voy a estar observando, ¿sabés?”. El hombre, entre sorprendido y asustado, solo atinó a preguntar: “¿Por qué me decís eso?”.

Furia no le respondió y volvió a la mesa, donde se encontraba cortando el pan.

Al ver este video, los cibernautas dejaron muchos mensajes en las redes sociales mostrando su preocupación por el alto nivel de violencia de Furia aprovechando la pasividad de Telefe, que nunca le impone sanciones: “No me cabe que la gente la apoye tanto. No puedo creer que ella esté por ganar siendo una persona tan m. Doy gracias que no tengo que convivir con ella”; “Que mal de la cabeza está… los quiere a todos sometidos, como si le debieran algo. ¡Por Dios!”; “Amenaza con una cuchilla, ¡el canal de la familia!”; “¿Pero esta mujer qué se cree? ‘Te voy a estar observando, ¿sabés?’ Amenazando o advirtiéndole a un adulto. Si yo fuera Darío la mando a lrpmqtrmp (ahí la mando). Lo único que ha hecho es seguir un juego a base de gritos del exterior, que la fueron guiando, no sé adónde, pero ta”; “Jajaja, ¿qué le pasa? Capaz cree que Darío la envidia”; “Jajajajaja. ¿Quién era? Posta, se cree mafiosa. Está re mal”; “¿Qué le pasa?”; “Furia amenaza a Darío con un cuchillo: ‘Te voy a estar observando, ¿sabes?’. ¡SAQUENLA YA!”.