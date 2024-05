Furia cometió un grave error que puede costarle muy caro: "Siniestro".

“ Voy a tratar de decirlo de manera tranquila, no como me puse cuando iba al tape, porque la verdad es que es para alterarte ”, arrancó diciendo la periodista.

Y explicó: “La realidad es que veo dos cosas. Una, algo muy desagradable, y otra, una cosa muy triste. Primero, desagradable Furia. Y que se me venga el fandom, no me interesa. Un nivel de soberbia diciendo ‘esta casa es mía’. No, mi amor, esa casa es de Telefe, de Paramount y de todos los que hacen ‘Gran Hermano’. No es tuya y no es de nadie. ¿Entendés?”.

Acto seguido, apuntó contra las opiniones de Furia sobre la sexualidad de Dalessio: “Por otro lado, lo que está haciendo con Mauro me parece horrible. Fernando Peña, que Dios lo tenga en la gloria, mandó al frente a Juan Castro contando su sexualidad cuando él no quería. Ahora, cuando yo la escucho a Furia hablando de que lo que le pasa a Mauro, que dice que no puede salir del closet porque no quiere que su madre se ponga mal, y lo dice en un programa que lo ve todo el país, lo está ‘mandando al frente’. ¡Me parece tremendo!”.

La periodista explicó su postura: “Porque si él tuviese esa elección sexual, y no la quiere decir, es un problema de él. No tuyo, Furia. No lo podés decir vos… Me parece siniestro”.

Analía cerró el tema diciendo: “Después hablar de las partes privadas. Estar contando si la tiene chica, si no le funciona. Me parece denigrante, chicos. ¡Atrasás!”.