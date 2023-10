Fuertes palabras de una mujer a Aníbal Pachano: "Sos misógino y violento"

Qué pasó entre Mora Godoy y Aníbal Pachano

Durante la charla con el resto de los invitados, Mora Godoy aprovechó para contestarle a Aníbal Pachano por las declaraciones que hizo semanas atrás en Buena Tarde (C5N), donde manifestó: "No me la fumo, una cosa es trascender y otra cosa ser una institución. Institución era María Nieves, bailarinas que son de otra época, que tienen otro plante escénico, mujeres que tienen una posición en el tango totalmente distinta. Es buena bailarina, yo no voy a decir que no".

"Me dijo de todo el otro día en un programa", disparó la bailarina de tango. "Yo tengo con vos una relación fantástica, pero cuando te ponés en esa cosa de mujer en la soberbia, es donde yo no te banco. Cuando somos un par para hablar y conversar, y aceptar y escuchar que el otro da una crítica constructiva... Más allá de que tengas la técnica de baile, hay una cosa con el sentimiento, de puesta en escena, que a veces no está tan divino, y lo tenés que aceptar, escuchar y mejorar", le respondió Pachano.

"Nosotros tuvimos varias peleas fuertes. No es que yo no escucho, cuando vos te ponés misógino y violento conmigo, me salgo a defender porque hay cosas que no corresponden. Te puede gustar o no lo que hago", lo enfrentó Godoy. "Hacerte una crítica no es ser misógino", la frenó Aníbal. Y ella siguió: "La violencia que vos tuviste cuando estuve en el Bailando, no la he vivido... tenés un tema conmigo, que yo no tengo con vos".

"Aceptá que a mi no me pueda gustar todo lo que vos hacés. Yo no tengo un problema personal con vos", manifestó el coreógrafo. Antes de que el programa de Alejandro Fantino saliera al aire, Mora dialogó con Teleshow sobre lo ocurrido y contó: "Él había sido violento en sus declaraciones. Fue un ataque literalmente, entonces yo le dije que él puede pensar lo que quiera pero más allá de lo que opine de mí, una cosa muy distinta es un ataque misógino y violento hacia mi persona y hacia mi carrera".

A su vez, Mora Godoy destacó que al aire del ciclo pudo aclarar las cosas con Aníbal Pachano: "Creo que ayer pudimos hablar de una manera pacífica como para aclarar las cosas. Después de esa violencia yo no me voy a callar más nada, sobre todo cuando es un ataque a mi persona. Voy a defenderme de la injusticia".