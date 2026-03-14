Fuerte pelea entre Eliana Guercio y Carolina Molinari: "Sos un asco"

Un momento de mucha tensión se vivió en LAM este viernes cuando Eliana Guercio y Carolina Molinari protagonizaron una feroz pelea en vivo que dejó al estudio completamente en silencio .

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El conflicto comenzó cuando Guercio salió al aire y el tema derivó rápidamente en una vieja polémica: “Que Carolina Molinari no sepa por qué conozco al exmarido ( Mariano Pavone ) es lo mismo que decir que no sabe dónde viven los hijos . Porque sus hijos vivieron más de un año en mi casa ”, lanzó.

Pero Molinari reaccionó de inmediato y desmintió esa versión al aire: “Mentira, eso no es verdad. Él te alquiló la casa por un mes, un verano. No vivieron un año en la casa”, retrucó.

Lejos de calmarse, la discusión subió de tono cuando ambas comenzaron a discutir sobre cuándo se habían conocido realmente: “No te saludo porque me parecés un asco”, disparó la esposa de Sergio “Chiquito” Romero. Y sobre las razones de su furia, siguió: “Tuviste el tupé de revelar un embarazo que yo ni había subido a mis redes”.

“Yo jamás dije que vos estabas embarazada. Jamás, jamás lo dije”, respondió la panelista del programa de Ángel de Brito, visiblemente indignada.

A partir de ahí, la pelea se volvió cada vez más picante y sumó acusaciones cruzadas: “Tenés un problema, te crees superior. No sé quién te crees que sos”, le dijo Molinari. Y Guercio, lejos de retroceder, redobló la apuesta: “Con vos juego, gano y me divierto. Sos muy fácil”, cerró, polémica.

Fuente: Ciudad