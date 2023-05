Fuerte denuncia contra Fátima Florez: ¿maltratadora?

"Muchos dicen que sin él, ella no tiene futuro porque es quien le fue armando la carrera. Otros en cambio, consideran que desde ahora, la carrera de Fátima se va a disparar porque él la limitaba", aclaró Lussich. "Lo cierto es que él ahora vive en Belgrano, está medio desaparecido, dicen que ella le corta el teléfono y si lo atiende, lo trata muy mal", agregó.

Luego, Adríán Pallares acotó y dijo: "Norberto estuvo internado como un perro abandonado". Esto, haciendo referencia a que nadie lo acompañó durante uno de sus peores momentos.

Después de 22 años en pareja, Fátima Florez se separó de Norberto Marcos, quien también era su representante, en medio de rumores de terceros en discordia y conflictos económicos. Así, Laura Ubfal comentó en Intrusos (América TV) una de las peleas que tuvo la pareja.

“Durante 22 años Fátima fue ‘Norbertodependiente’ y me parece que hubo ahí alguien que la modeló con todo el talento que ella tiene la llevó”, comenzó especulando. Y, expresó: “Él siempre la tenía tomada de la mano y es una presencia muy fuerte en una vida”.

Una de las peleas que atravesó la pelea se dio por un calzado que quiso comprarse la capocómica. “Con todo el dinero que justamente ganó con su trabajo ella se quiso comprar zapatillas de 400 dólares, que se las merecía, y él le dijo ‘ni se te ocurra’”, reveló la panelista.

“Viste que siempre se habló del look de Fátima y de que no tenía un estilista. Cuando vos guiás una carrera le das al otro lo mejor y a lo mejor el otro se merece cosas que vos no le das”, finalizó Laura Ubfal sobre la separación de Fátima Flórez y Norberto Marcos.

Fuente: Exitoína