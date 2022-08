Florencia Peña, indignada con Instagram: "Voy a hacer de todo para que..."

Según explicó la actriz en Sobredosis de TV, "hace dos días, el CEO de Instagram Latinoamérica me dijo que no me van a devolver la cuenta. Son ocho años de un trabajo muy arduo, es mi canal de comunicación directo con la gente, son 6 millones de seguidores. Toda mi vida, mi historia artística puesta ahí adentro. Obviamente voy a hacer de todo para que me lo devuelvan. Voy a ir hasta las últimas consecuencias para demostrarle a Instagram cómo fue arbitrario conmigo".