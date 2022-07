Florencia Peña mostró su canje más bizarro y la destrozaron

Esta vez, sin embargo, le salió el tiro por la culata con un canje de lo más bizarro que hizo que sus seguidores la destrozen en su perfil de Instagram. "¿Qué fue lo más ridículo que hiciste en un baño?", le preguntó la actriz sus followers. En la imagen que publicó salía posando junto a un inodoro y un bidet que consiguió de canje para remodelar su baño.

florencia peña canje.webp El juego de inodoro y bidet que Florencia Peña consiguió por canje.

"Sos una vieja ridícula", "La reina de lo ordinario", "Ya sos vieja para hacerte la nena", fueron algunas de las frases más hirientes de quienes criticaron la publicidad de Florencia Peña. Ella, lejos de responder o prenderse en el hate, siguió con sus stories mostrando lo hermoso que quedó su baño, el que consiguió gratis gracias a su fama y carrera construida por años.

Florencia Peña en una plataforma para adultos

Como muchas otras famosas, Florencia Peña se sumó, en las últimas semanas, a una plataforma que comparte contenido para adultos y la paga es en dólares.

Otra de las que está en este negocio es Cinthia Fernández. Los contenidos de Florencia Peña se pueden conseguir desde los 15 dólares y la plataforma en cuestión es DivasPlay.

florencia peña 3.webp

“Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan. Como quieran, donde quieran, con quienes quieran. Y como me parece interesante ser inspiración, los espero”, había anunciado la presentadora cuando se lanzó a este nuevo mundo.