Flor Vigna reapareció y contó el verdadero motivo de su separación con Luciano Castro

Es importante recordar, para entender lo que acaba de declarar Vigna, que el actor la habría engañado cuando todavía eran pareja, citándose a escondidas con la ex de Adrián Suar.

Flor no había querido hablar públicamente de este tema, pero el comentario de uno de sus fans le sirvió para descargar su ira acumulada.

Todo comenzó cuando un cibernauta escribió: “Flor es un bombón. Yo me pregunto… no se entiende que el otro la haya dejado si ella es hermosa, más linda. Porque mira que hay escrache, pero ella es linda, buena onda, lindas vibras, me cayó de 10″.

Frente a este comentario, Vigna confesó: “Lo dejé yo por hijo de pu**”, junto al emoji de dos manos representando un corazón.

Cómo engañaba Luciano Castro a Flor Vigna

Juan Etchegoyen, de Radio Mitre, contó: “Ustedes saben que yo desde el primer momento, cuando salieron los rumores de Luciano Castro y Griselda Siciliani, no dudé porque ya me había llegado la info que las cosas entre el actor y Flor no estaban bien y terminan separándose en enero, cuando hacía tiempo que ya no se encontraban bien como pareja. Flor da a entender que Luciano le fue infiel con Griselda durante los últimos meses de su noviazgo”.

El periodista confesó: “A mí en las últimas horas me dieron un dato que explica la estrategia de Lucho, me contaron la excusa que le habría dado Castro a Vigna cuando ella descubrió que él chateaba bastante con Griselda. La excusa habría sido que estaba en plena creación de una obra de teatro y que por eso hablaban tanto, que estaban armando un proyecto artístico juntos . Incluso Luciano ante las preguntas de Flor le habría dicho algo así como: ‘No te hagas la cabeza’”.