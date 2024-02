Flor Vigna anunció su separación de Luciano Castro: qué dijo

“Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, anunció la cantante, que en las últimas semanas estuvo inmerso en una polémica con Sabrina Rojas, la ex del actor. Además, Vigna dejó unas palabras sentidas para Castro, dando a entender que la separación fue en buenos términos. “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir”.