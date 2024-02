Wanda Nara, Flor Vigna y la China Suárez unidas por el mismo drama

¡Sorpresa total! Luis Ventura tiró una inesperada bomba sobre dos famosos: "¡Los vi juntos y no lo podía creer!"

Todo arrancó cuando Paula Varela expresó que las tres divas fracasaron estrepitosamente en sus carreras musicales porque la gente no escucha sus temas ni las considera cantantes, lo que es toda una tragedia para tres estrellas acostumbrada a tener éxito (y ganar fortunas) con cada uno de sus proyectos.

wanda nara.jpg

Según la panelista, ni Flor Vigna, ni la China Suárez ni Wanda Nara logran crear un público fiel entre los consumidores de música, y eso se nota en el bajísimo impacto que tienen las últimas canciones que sacaron al mercado.

flor vigna 2.jpg

Rodrigo Lussich se sumó a la discusión con un comentario tremendo: “Igual, la que peor carrera musical hizo es la China Suárez. Estamos de acuerdo, ¿no?”.

Adrián Pallares apoyó a su compañero. Entonces, Rodrigo Lussich acusó a la actriz de intentar lucrar con su vida sentimental para sumar seguidores: “No pasó nada con la China Suárez como cantante. ¡Otra que le dedicó canciones a un ex pareja y no pasó nada!”.

china suárez.jpg

Paula Varela hizo un comentario muy picante sobre las tres divas: “Todas quieren ser Lali Espósito y es muy difícil. En el caso de Wanda Nara, lo poco que vi da una vergüenza supina. Pero a ella le sirve marketineramente”.

Y no dudó en soltar varias frases fuertes sobre la mujer de Mauro Icardi: “Es vergonzoso lo de Wanda en Brasil con las trenzas. Realmente es malísimo, pero a ella en el marketing le sirve un montón porque ella va al TikTok, a lo chiquito, ella quiere la guita fácil de las redes, no quiere una carrera artística porque no es artista”.

El video de Wanda Nara con trenzas en Brasil:

Wanda Nara con look a lo Tini grabó su nuevo video en Brasil

Por el momento, ninguna de las tres divas salió a hablar del tema y prefirieron guardar un cauto silencio al respecto.