Flor de la V apuntó picante contra Calu Rivero: "Me gustaría saber..."

Calu Rivero no para de causar polémica con sus publicaciones en redes y cada vez que tiene la oportunidad de dar una nota. De hecho, la semana pasada no quiso hablar con Intrusos , aún estando Flor de la V como conductora. Es que las actrices comparten el espacio feminista de "Actrices Argentinas" pero no todo estaría tan bien entre ambas.

calu rivero 2.jpg Calu Rivero promocionó el consumo de hongos alucinógenos.

Pero no todo se quedó ahí, es que Flor de la V estaba dispuesta a cobrarle el destrato a Calu por no haber querido hablar con ellos en el programa. “Lo primero que me gustaría saber es de qué vive. Vive en New York, en Punta del Este. Ahora dejó ‘la viva’ comiendo hongos porque, supuestamente, te pone como loquita”, aseguró la humorista y dejó muy en claro que la buena relación con Calu Rivero estaba terminada.

"Será de la venta de libros que vive", apuntó una de las panelistas y generó la risa en el estudio.

Desde hace un tiempo Calu Rivero ya no está en la Argentina. Sus días transcurren entre New York y Punta del Este, tal como indicó Flor de la V. Hace poco viajó al país para presentar un libro pero se negó a dar notas a Intrusos al que acusó de "difamarla". En sus redes sociales no hace más que sembrar polémica con sus publicaciones.

“Igual escuché al doctor Capuya y digo que no lo hagan. Mirá si yo vengo acá como loco y quiero besar gente”, cerró Flor muy picante.