Floppy Tesouro apareció en silla de ruedas y generó preocupación

“Honestamente, no puedo creer esto que me pasó. Hace unos 15 días, me fracturé los dos pies”, reveló la joven. Floppy estaba rodando un reality show de deportes extremos que aún no salió al aire cuando tuvo un incidente que ahora le impide caminar.

floppy tesouro.webp

“No fue en altura. Creo que fue corriendo, parece increíble pero pasó. Si bien entreno un montón, hay cosas que capaz una no está acostumbrada y hacés mal la fuerza o algún mal movimiento”, detalló.

Si bien al principio Floppy Tesouro creyó que se trataba de una tendinitis, con el correr de los días se dieron cuenta de que el problema era mucho más grave. “Me dolía todo, pero me di cuenta unos días después. Pensamos que era tendinitis, hasta que con los estudios vimos que era fractura de calcáneos”, explicó la modelo.

“Sé que estoy en buenas manos. Él me dijo que esto es reposo y paciencia. Gracias a dios zafé de la cirugía, pero lleva un proceso que es difícil”, dijo Floppy a Intrusos. Es que se está atendiendo con Alejandro Druetto, el mismo médico que operó a Susana Giménez de la cadera y parece ser una eminencia en el tema.