Fito Páez presentó la nueva versión de 'El amor después del amor' con invitados especiales

“Hacer esto fue muy hermoso porque me permitió colaborar con un montón de artistas en muchos lados del mundo y conectar a través de la música. Y eso parece un dato menor, pero no lo es, en definitiva. Jamás. Porque la música es uno de los instrumentos hoy en el mundo que permite conectar los corazones y generar algo salido un poco de la real politik o de los movimientos ligados a la cooptación de votos... Como si ese fuese el único motivo de existencia en el mundo. Bueno, no: existen las humanidades, las artes, la ciencia. Y a nosotros nos tocó una parte muy hermosa que es estar metidos adentro de este lenguaje”, prosigió Fito en su alocución antes de darle play al renovado repertorio.

El evento tuvo lugar en una sala ubicada en el barrio porteño de Chacarita y contó con una recepción que mostraba fotos y videos de la época en que salió originalmente el álbum, así como también los diferentes formatos -casette, cd, vinilo, digital- en los que fue editado a lo largo de los años. A continuación, la acción pasó a un auditorio en la que el artista recibió a los invitados y les pidió que apagaran los teléfonos celulares para abstraerse de todo y disfrutar de la experiencia.

Fito le agradeció a todos los músicos que participaron del álbum, a sus coproductores Diego Olivero y Gustavo Borner, a todas las orquestas y directores que intervinieron y a los técnicos. “Por eso también esto es una obra política, porque todos los proyectos son colectivos. Y cuando los colectivos se ponen a funcionar con una buena orden... Puede aparecer algo muy hermoso”, definió.

“Lo de los teléfonos es monárquico, es dictatorial, sí: hay que apagar los teléfonos. No me molesta ser monárquico en la música. Hay que viajar un rato, es una hora, no pasa nada: el mundo va a seguir ardiendo allí afuera permanentemente. Entonces, va a arder un poquito más”, dijo y explicó que la audición sería en un volumen medio. “Hay tanto rango dinámico en la obra, que mejor tener un medio. Después cuando lleguen a casa, se toman el vino, se fuman un charuto y lo ponen a todo volumen. Acá vamos a escucharlo como se escuaría en un teatro”, anunció entre risas.

En la primera del disco, “El amor después del amor”, Páez aparece acompañado por una orquesta. Para la segunda. “Dos días en la vida”, convocó a Lali Espósito y Nicki Nicole en lugar de las originales Celeste Carballo y Fabiana Cantilo. Luego, Nathy Peluso dejó registrada su intervención en “La Verónica”, tal como lo habían adelantado en los recientes shows en Vélez. En la nueva versión de “Tráfico por Katmandú” aparece Elvis Costello mientras que Chico Buarque se apropia de los versos de Luis Alberto Spinetta en “Pétalo de sal”.

image.png

Mon Laferte es la invitada de “Sasha, Sissí y el círculo de baba”, así como Marisa Monte la emprende con “Un vestido y un amor”. “Tumbas de la gloria” sube un grado de su épica con el aporte orquestal y la de la soprano María Castillo de Lima.

Andrés Calamaro vuelve a aparecer en “La rueda mágica” tal como en la editada en 1992, pero en vez de Charly García está Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia. En “Creo”, Fito vuelve a hacerlo y los invitados vuelven para “Detrás del muro de los lamentos”, donde Antonio Carmona y Estrella Morente, le dan una nueva pátina al tema en el que había participado Mercedes Sosa.

“La balada de Donna Helena” se convierte en un rap furioso en manos de Wos y Ca7riel secundado a Fito, mientras que “Brillante sobre el mic” realza su costado acústico y luminoso en la voz de la mexicana Ángela Aguilar. La última sigue siendo “A rodar mi vida” y los invitados fueron David Lebón y el rocker español Leiva.

Al finalizar la escucha, Fito respondió algunas preguntas de los presentes y se tomó el tiempo de mandarle un agradecimiento a su amiga Sofía Gala Castiglione, quien fue en parte inspiración de esta reversión. “Yo tenía casi todos los temas listos, pero me faltaba ‘El amor después del amor’, la primera canción. En su casa, con unos hermosos parlantes que ella tiene, me hizo escuchar un disco de la banda Spiritualized. Y ahí fue como que encontré el concepto que quería para abrir el disco″, reveló.

“En este nuevo álbum me doy todos los gustos, es una prueba de que la música, aparte de ser un elemento central en la vida de muchas personas, también es una materia con la cual se puede trabajar, jugar, moldear e ir hacia dónde queramos. Creo que es lo mejor que hice, en el sentido de que me di todas las libertades”, cerró Páez.

