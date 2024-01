Filtraron un video de alto voltaje de Nico Occhiato y Flor Jazmín

Captura de pantalla 2024-01-27 122006.png

"Ojalá me amen como Nico a Flor Jazmín", "No le entra en el cuerpo tanto amor", fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en redes sociales al viralizarse las imágenes.

En el video se puede ver a Flor Jazmín y a Nico que la besa en la espalda y así va hasta la boca de la bailarina. Sus fans, con un celular, captaron el momento y se encargaron de mostrarlo en Twitter. Esto, desató la furia de las fanáticas de Flor Vigna que sostienen que la ex participante de Combate fue engañada por el conductor.

"A estos les doy dos años como máximo", "Estas demostracione en público me huelen mal", "Ella no lo quiere se nota", dicen algunas de las críticas más ácidas contra la pareja del momento. Parece ser que no importa lo que hagan siempre son protagonistas de una nueva historia. Mirá el video de Nico Occhiato y Flor Jazmín que enfureció a Flor Vigna: