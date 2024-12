Filtraron escandalosos audios de la China Suárez en los que destroza a Pampita

Qué dijo la China Suárez sobre Pampita

“Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está mal el odio, pero es la única persona por la que realmente siento odio. Me ha hecho sufrir mucho y me mintió. No me hago la buena, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”, se escucha decir a la China.

Los audios enviados a Wanda serían del momento en el que Suárez se encontraba en pareja con Benjamín Vicuña, luego del nacimiento de su primera hija juntos, Magnolia.

Lo más fuerte de los audios es el momento en que afirma que Pampita y su madre habrían recurrido a prácticas de macumba para perjudicarla: “A mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué. No quiero que le vea la cara (a Magnolia), porque casi se muere cuando yo estaba embarazada”.La China además cuestionó la relación de la modelo con Pico Mónaco, sugiriendo que él estaba desesperado por salir de la pareja “No sé por qué Pico Mónaco no se toma el palo. Nos escribe siempre gente del círculo que lo conoce, y está desesperado. De hecho, ahora están separados. No sé por qué no lo dicen, pero bueno... tema de ellos”, aseguró.

La filtración de los audios generó un revuelo inmediato en las redes sociales luego de que La China y Pampita se mostraran juntas en un evento.

La historia entre Pampita y la China, que comenzó en 2015 cuando la modelo acusó a Suárez de haber iniciado una relación con Vicuña mientras aún estaban juntos.

Ni Pampita ni la China Suárez dieron declaraciones aún, luego de la filtración.