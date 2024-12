La inesperada confesión de Mauro Icardi sobre la China Suárez: "Me pongo de novio"

A tres años del Wandagate, Wanda Nara sacó los trapitos al sol y reflotó el escándalo. En medio de la polémica, salió a la luz un nuevo audio de Mauro Icardi elogiando a la China Suárez y apuntando duramente contra su ex.

“Ya hace tres años de lo que pasó, pero la mina se comportó siempre bien. Nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en juicio de toda índole. Es rarísimo. Está muy despechada, está muy resentida”, dijo, diferenciando la actitud que tomaron ambas mujeres.

Luego reparó en la visita de Wanda al living de Susana Giménez: “Ir a hacer una nota y sentarse a hablar de la China, la verdad es que es patético, así que no sé... Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.