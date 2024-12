Es de público conocimiento que cuando Wanda Nara está enojada, no hay quién la pare y, definitivamente, no tiene problema en llevarse adelante a personas que no tienen nada que ver en su guerra para demostrar su verdad. Eso mismo sucedió con Pampita , quien se convirtió en un efecto colateral en la pelea de la empresaria con Mauro Icardi . Esto es porque, hace unos días, la mediática sacó a la luz conversaciones de ella con la China Suárez en las que ambas hablan del escándalo del motorhome.

“Jamás, jamás la voy a perdonar. A mí me ahorcó. Me quería matar y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos, aunque después cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos, pero Dios lo ve todo”, decía Eugenia en esas conversaciones con Wanda.

Video: así fue el encuentro de Pampita con la China Suárez en medio de la guerra Wanda-Icardi

¿Palito para Wanda?: el video de la China Suárez y Pampita a los besos y abrazos pic.twitter.com/YT8YzO6mYE — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 5, 2024

Sin embargo, a pesar de las intenciones de Wanda Nara, Pampita y la China Suárez demostraron que toda su guerra quedó en el pasado. Hace ya varios años que ambas, quienes tienen hijos con Vicuña que son hermanos, demostraron que mantienen un buen vínculo, especialmente por el bien de sus hijos. Y así lo volvieron a dejar en claro en las últimas horas.

Esto es porque la actriz y la modelo se encontraron en un evento en la inauguración de un local en un shopping de Palermo. Allí, frente a las cámaras, se abrazaron con mucho amor, sonrieron, se besaron cariñosamente y hasta posaron juntas para distintas fotos. Por lo que, sin dudas, este encuentro cariñoso difiere mucho de las palabras que se pudieron haber dicho entre 2015 y 2018.