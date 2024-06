Filtran el escandaloso nuevo contrato de Furia con Telefe tras salir de Gran Hermano

Julia Scaglione , más conocida por su apodo de Furia , quedó fuera de “Gran Hermano” , pero sigue generando polémicas como si todavía estuviera dentro de “la casa más famosa del país”. Juan Etchegoyen , en Radio Mitre , reveló el jugoso acuerdo al que llegó la joven con Telefe : “ Hay un lío bárbaro con Furia, tanto públicamente como puertas para adentro , y hoy va a quedar demostrado con las pruebas que tengo en mi mano. Hay audios que confirman el nuevo contrato millonario de la ex participante de GH con la producción del reality . Si me baso por los audios que vas a escuchar, Furia va a ganar más dinero que el ganador del programa , así como para arrancar ya te cuento esto que es sumamente escandaloso”.

El conductor explicó: “Ahora vas a escuchar los audios, uno es de una fan que manda su mensaje al grupo de WhatsApp de los furiosos, el grupo que sigue a Juliana , y el otro audio es de Coy , la hermana de Furia , que habla nuevamente de fraude contra Telefe y la producción. Quiero decirte también que varios ex participantes de esta edición de ‘GH’ están indignados . Yo hablé con varios ex participantes que ya se han reunido con las autoridades del programa para pedir explicaciones de por qué tanta manija a Juliana y tan poca a ellos . Y eso que todavía no se enteraron del acuerdo que habría llegado Furia cobrando el dineral que uno de los audios que voy a poner ahora confirma”.

El audio del fan de Furia expresa: “La verdad es una información espectacular lo que compartió una de nosotras en el audio contando que Furia pudo poner sus pretensiones en el contrato y modificar las cláusulas que no estaba conforme después de este fraude asqueroso por su eliminación. Estamos felices de verla tan hermosa, entera pese a todo lo que le tocó transitar después de la manipulación psicológica que le hicieron ahí adentro. Le van a pagar 8 mil dólares y son más de 80 millones de pesos , ella ganó más que el que gana el premio , la verdad que más feliz no puedo estar y agradecida a Dios”

Por su parte, el audio de Coy, la hermana de Furia, dice: “Todavía sigo enojada y quiero mandarles mucho amor, trataré de devolverles un poco de lo que hacen por Furia. Después de pelearme con media producción pude verla a Furia y estuve un montón de tiempo charlando con ella contándole lo que vivimos de este lugar y sentimos que fue un fraude y estaba invertido el tema de los porcentajes y que tiene el mundo entero a sus pies, se lo conté desde mi lugar de enojo. Furia ya tiene colchón y un par de sábanas nuevas así que cuando eso llegué trataré de prepararle el departamento, agradecerles todo lo que hicieron por Furia y es algo impresionante y sé que ella se va a poner loca. Y cuando Furia me dijo que iba a regalarles cosas me acordaba de la tarada de Catalina que en algún momento dijo: ‘Ustedes no saben quién es Furia, cuando salga no les va a dar pelota’”.