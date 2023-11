Fátima Flórez, primera dama: Moria Casán no se quedó callada

En esta oportunidad, el cronista de LAM, Santiago Sposatto , le hizo unas breves preguntas a la diva a la salida del programa de América. “Moria, quería saber tu opinión sobre las elecciones del domingo, ¿por qué la gente pidió un cambio?”, comenzó el periodista. Cabe recordar que Moria está en pareja con Pato Galmarini, que es el padre de Malena , la esposa de Sergio Massa. En ese contexto, la One disparó sin filtro: “Ah no, no me vas a venir a preguntar a mí que analice las elecciones en este país”. Y luego continuó: “Para mí es muy importante que la gente vote y elija. Con 40 años de democracia, te voy a cantar la canción de Pinti: ‘Pasan los radicales, los liberales, los peronistas, pasan los inviernos, quedan los artistas’.

Acto seguido, el periodista redobló la apuesta: “¿Qué te parece la primera dama?”. Y la respuesta de la jurado del Bailando fue contundente. “¡No voy a opinar, mi amor!. ¿Primera dama de este país?”, exclamó con una estruendosa carcajada mientras levantaba los brazos. “¿Se la puede comparar con Evita?”, continuó Sposatto. “¡Socorro, socorro! ¡Me voy a mi casa!”, gritó Moria y se dispuso a entrar en un automóvil que la estaba aguardando a la salida del canal.

En enero pasado, durante la temporada teatral en la que Fátima presentaba su espectáculo Fátima es mundial, se generaron los primeros cruces entre las artistas. En aquel momento, durante un móvil de Intrusos (América), la comediante se había mostrado firme en mantener la imitación de la diva en su obra. “En la marquesina de mi show está mi cara, aparecen quienes mi acompañan. No pongo el nombre de ninguna imitación que hago, no hago usufructo de ningún nombre de nada. La gente viene a ver a Fátima y después se encuentran con que hago a Jennifer López, Pimpinela o lo que fuere”, argumentó la humorista. Y en ese momento, llegó el primer mensaje de Moria, a través de Pampito Perello Aciar. “¡Que me saque y ya! Hay tantas figuras... ¡Par favar! ”, leyó el panelista.

“Que me mande una carta al teatro. No quiero que nadie me venga a manejar mi show. Hace 20 años que lo hago y nadie me tiró un centro. ¿Ahora me quieren dirigir?”, contestó Fátima, visiblemente enojada. “¿Estás esperando que Moria te mande la carta documento?”, le preguntaron y Flórez estalló: “Ay chicos, me parece que la Justicia tiene cosas mucho más importantes que esta pavada más grande que una casa... Estamos pidiendo justicia por casos que conmueven a toda la comunidad, y sabemos de lo que estoy hablando, de casos que fueron terribles estamos pidiendo justicia... ¿Y vamos a meter a la Justicia en semejante pavada?”.

En ese instante, Karina Iavícoli se indignó: “Te estas equivocando fiero, Fátima. Todos queremos justicia por Fernando (Báez Sosa), pero estamos en un programa de espectáculos contando una discusión entre figuras. Estás mezclando los temas, no tiene nada que ver, es una burrada”. Ante estas duras palabras, Fátima se quebró. “No, no, no, yo no nombré a nadie, yo dije que estamos pidiendo justicia por muchas cosas. No me metan en cuestiones que no dije”, justificó con la voz entrecortada. . “Pedir justicia es un acto de buena fe, es pedir justicia de corazón, ¿o no quieren que se haga justicia? Por Dios”, concluyó.

FUENTE: Infobae