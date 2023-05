Fátima Flórez no puede sacarse de encima a su ex

Tras la polémica separación de Fátima Flórez y Norberto Marcos, en la que se llegó a hablar hasta de infidelidades, la humorista comenzó a rehacer su vida y recientemente se mostró con su nuevo productor, Miguel Pardo, quien ocupó el puesto vacante de su ex. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer los motivos por los que la flamante imitadora no podría dejar atrás a su ex marido.