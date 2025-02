Famosísima modelo blanqueó su amorío con Mariano Martínez y lo dejó muy mal parado

Todo comenzó cuando Pampito le dijo a su colaboradora: “Vos saliste con Mariano, ¿no, Caro?”. La joven confesó: “Yo estaba sola. Yo no tengo relación con él ahora. En el momento sí (fue medio loco), pero después no”.

La modelo reconoció que estuvo varios meses con Martínez, pero no lo dejó bien parado al asegurar que “no se acuerda” como era la intimidad con el galán, una manera de decir, sin decirlo, que no era particularmente notable su desempeño.

Mariano Martínez y Caro Molinari 2.jpeg

Mariano Martínez habló de su relación con Nicolás Cabré

El actor confesó: “Nosotros éramos como los hermanitos macana... Hace cuatro años atrás llamé a Nico para juntarnos a cenar porque no nos veíamos hacía un montón de tiempo. Yo le quería proponer de hacer algo juntos. Hacía como 15 años que no compartíamos un proyecto. Él estaba por empezar una obra y me llamó para decirme que le gustaba esta obra para dirigir. Me dijo: ‘Me encantaría hacer mi primera dirección con vos’. Estuve un año buscando los derechos de la obra. Me junté con Carlos Rottemberg y resultó que los derechos eran de Juan Caballé, quien producía la obra en la que estaba Nico en ese momento. Se dio y fue espectacular. Nico como director es un crack. Parece que lo hace desde toda la vida”.

Y agregó: “Más allá de que él es director y yo uno de los actores de la obra, siempre fue desde ese lugar. Obviamente que de él aprendo un montón porque la tiene clarísima. Yo siempre creo que de cualquier persona se puede aprender algo. Seguimos siendo pares, pero con el respeto de que él es el director”.