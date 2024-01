Facundo Arana recibió la peor noticia: "Fuimos muy felices"

Facundo Arana arrancó diciendo: “Yo siempre sueño con que nada sea definitivo. Pol-ka es parte fundamental de la historia de los últimos 30 años de la televisión, generó cientos de ficciones, le dio trabajo a tantos actores que no conozco compañero que no haya trabajado ahí”.

Y agregó: “Trabajamos muy bien y fuimos todos muy felices en Polka. Quisiera saber en qué se va a convertir, porque no soporto la idea de que algo cierre definitivamente algo. Pol-ka vive en todos los actores y en todos los técnicos que trabajaron ahí. Pol-ka vive en Adrián Suar. Hace varios años que, cuando me preguntaban por Pol-ka, decía que era el último de los mohicanos. Todos me decían que era más barato traer ficciones afuera, y Pol-ka seguía produciendo. Y yo respeto mucho eso”.

El actor cerró la entrevista confesando: “Hace no menos de 15 años, Adrián Suar me dijo lo que estaba pasando: ‘Viene algo como una nube, todavía no tengo claro por dónde va, pero esto que estamos viviendo hoy, se termina’. Y estaba hablando de las plataformas. Me muero de la intriga de escucharlo hablar a él”.

Video de Facundo Arana hablando del cierre de Pol-ka en “Intrusos”:

Facundo Arana habló de la crisis en la ficción y el cierre de Pol-Ka

La palabra de Adrián Suar

"Yo sabía que tarde o temprano se iba a terminar. En los últimos dos años yo no pude lograr el éxito que quise con mis últimas dos ficciones”, reconoció el productor.

Y agregó: “Lo intenté y no pude. Yo ya venía haciendo el duelo hace dos o tres años”.