Explotó la guerra en la familia Beckham: Brooklyn acusó a sus padres de manipulación y sabotaje

La imagen de familia perfecta que durante años construyeron David y Victoria Beckham quedó seriamente resquebrajada tras el durísimo descargo público de Brooklyn Beckham. El hijo mayor del exfutbolista y la diseñadora acusó a sus padres de manipulación, control mediático y de haber intentado sabotear su relación y posterior matrimonio con Nicola Peltz, con quien hoy mantiene un fuerte frente común.

El conflicto salió definitivamente a la luz cuando usuarios en redes sociales detectaron que David y Victoria dejaron de seguir en Instagram tanto a Brooklyn como a Nicola, poco antes de la Navidad. A partir de allí, el joven decidió romper el silencio con un extenso mensaje en el que aseguró que durante años intentó mantener estas cuestiones en el ámbito privado, pero que la constante filtración de información a la prensa lo empujó a contar su versión.

“Guardé silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa”, escribió Brooklyn, quien fue tajante al marcar distancia: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”.

En su testimonio, el joven apuntó directamente contra la forma en que, según él, sus padres manejaron históricamente la narrativa pública de la familia. Habló de “publicaciones performativas”, “relaciones falsas” y de una fachada sostenida a costa de “mentiras en los medios”, incluso afectando a terceros inocentes.

Uno de los puntos más sensibles de su relato estuvo vinculado a los rumores que circularon sobre el supuesto origen del conflicto familiar: el vestido de novia de Nicola Peltz. Brooklyn desmintió que su esposa se haya negado a usar un diseño de Victoria Beckham y aseguró que fue su madre quien canceló la confección a último momento, obligando a Nicola a buscar otra opción contrarreloj.

Además, reveló un episodio hasta ahora desconocido: semanas antes de la boda, sus padres habrían intentado convencerlo de ceder los derechos sobre su nombre. Su negativa, explicó, afectó intereses económicos y marcó un quiebre definitivo en el vínculo. “Nunca me han tratado de la misma manera desde entonces”, sostuvo.

El descargo también incluyó duras acusaciones sobre lo ocurrido durante la boda. Brooklyn afirmó que su madre interfirió en el primer baile con su esposa y describió una situación que calificó como humillante frente a los más de 500 invitados. Incluso relató que, en la previa del casamiento, algunos miembros de su familia le dijeron que Nicola “no era sangre” y “no era familia”, lo que profundizó el distanciamiento.

En ese contexto, denunció un ensañamiento sostenido contra su esposa: invitaciones incómodas a mujeres de su pasado, ataques públicos y privados y el uso de sus propios hermanos para confrontarlo en redes sociales, antes de ser bloqueado de manera abrupta.

En el cierre, Brooklyn rechazó de plano la versión de que Nicola lo controla y dio vuelta la acusación: “La narrativa de que mi esposa me controla es completamente al revés. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida”. También habló de la ansiedad que arrastró durante años y aseguró que, desde que se alejó de su familia, logró encontrar paz.

“Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Queremos privacidad, felicidad y tranquilidad para nuestra futura familia”, concluyó, dejando en claro que la fractura con el clan Beckham parece, al menos por ahora, lejos de una reconciliación.