'Margarita' se estrenó, pero los fans no quedaron del todo conforme y se notó en los memes.

Margarita, la nueva ficción de Cris Morena, debutó este lunes. Aunque la productora había anticipado que esta no sería la continuación de Floricienta, sino una secuela, los usuarios esperaban un guiño a la serie protagonizada por Florencia Bertotti en el 2004, y no ocultaron su decepción al no encontrarlo.