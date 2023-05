"Estoy rota en mil pedazos": el terrible momento que atraviesa Luciana Salazar

“Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer hijos de re mil puta”, escribió la modelo minutos antes de la medianoche de este lunes Twitter, y minutos más tarde borró el tuit.

Poco más tarde, la modelo compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que puso una foto de ambos y escribió: "Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue una parte de mi vida”.

Por su parte, el representante de Luciana, Maxi Cardaci, habló con medios nacionales y expresó: "Ella está destruida, no para de llorar. Era uno de sus mejores amigos, lo encontraron muerto. Están averiguando qué pasó. Luli está en completo shock”.

Quién es Raúl Sotelo, el mejor amigo de Luciana Salazar

Charles Raúl Sotelo -tal era su nombre completo- era estilista y dueño de las barberías Bacan, que inauguró en 2015 y que con el paso de los años fue incorporando otras sucursales a su negocio: en Recoleta, Villa Urquiza, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Tribunales, Asunción, Palermo, Mataderos, Villa del Parque, Pilar, Villa Crespo y Gorostiaga.

Además, tenía una peluquería que llevaba su nombre -Charles Raúl- y estaba ubicada sobre la calle Gorostiaga al 2000. En más de una oportunidad, Luciana Salazar visitaba sus locales y se tomaban fotos que luego publicaban en sus respectivas redes sociales. Además, compartían salidas nocturnas y reuniones con amigos.