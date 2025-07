Estalló la novela turca: apareció una supuesta amante de Mauro Icardi y lo prendió fuego con un video íntimo

“En cualquier momento muestro tu mini pen... y las fotos que me mandaste”, escribió Rey, en un posteo que luego fue compartido por Juariu, influencer dedicada al seguimiento de famosos en redes. En otra historia, añadió con ironía: “Dénme un segundo que ya subo todo. Estoy con mi hijo, viste... Primero lo importante, después los mini pen... Ya vuelvo. Que disfrute la cornuda”, en una clara referencia a Eugenia “la China” Suárez.

Horas más tarde y fuera del horario de protección al menor, la modelo cumplió con sus amenazas y mostró las imágenes íntimas de Icardi, donde se lo podía identificar por sus tatuajes en el abdomen.

Tras la difusión del material, Natasha comentó que debió eliminar el video para evitar que le cerraran la cuenta, ya que había recibido advertencias por parte de Instagram. “Listo, fue…”, publicó, confirmando que su decisión fue consciente y meditada.

Por qué la supuesta amante de Mauro Icardi decidió hacer públicas las imágenes

Más adelante, explicó los motivos detrás de su accionar. “Tuve que borrar el video porque me llegaron notificaciones y capaz me cierran la cuenta. Pero eso fue lo que pasó. Capaz más tarde hago un vivo en TikTok para seguir hablando del tema, con más libertad”, señaló Rey.

Luego agregó: “Soy mamá, tuve una relación larga y me arruinaron la pareja. Siempre me prometí no involucrarme con hombres casados. Nunca fui de arruinarle la vida a ninguna mujer. Y cuando me escriben tipos casados, hasta consejos les doy, les recuerdo que tienen una familia, hijos...”.

Natasha también remarcó que no necesita de nadie para estar bien: “No soy ninguna santa, pero tampoco necesito meterme con nadie. Tengo lo mío: casa, autos, propiedades. Nada a mi nombre, así que si me querés demandar porque decís que miento, hacelo. Seguimos hasta donde quieras. Si hace falta te grabo un video en serio para que quedes contento. Pero bajá tus cosas y hacete cargo vos y tu zorrita”.