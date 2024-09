Candela Sánchez , una popular influencer argentina que vive en Madrid desde hace un tiempo, fue escrachada en las redes con un vídeo en el que se la ve abrazando a un hombre que no es su pareja Juan García Espil, con la que tiene un hijo.

No hay vuelta atrás

No hay vuelta atrás La decisión que tomó Pampita con su hija Anita para no ver más a Roberto García Moritán

Luego de que el video se vuelva viral, la joven explicó lo ocurrido a través de historias en su perfil de Instagram. Aunque esto, no ha sido suficiente para frenar las críticas que está recibiendo.

Video: así escracharon a la influencer Candela Sánchez en medio de una infidelidad

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1839645312291631562&partner=&hide_thread=false Escracharon a una famosa influencer en medio de un infidelidad: el video pic.twitter.com/rsihdmRmX6 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 27, 2024

La influencer mostró una foto en sus historias de una salida nocturna donde se la ve con un vestido verde junto a la frase "la noche huele a jazz club, tabaco, ron, madera". Esa misma noche, más tarde, fue captada por una usuaria de X. “El muchacho en cuestión aparece en una de sus historias. Una persona que estuvo en el bar me cuenta que se fueron juntos ”, comentó, haciendo referencia al hombre que la acompañaba y que no es Juan García Espil.

"Lo que esté haciendo en equis sitio es mi problema. Yo vivo mi vida con absoluta libertad. Si estuviera haciendo algo, ¿qué?. Esto viene genial para derribar mitos misóginos que tienen sobre la dimensión de una pareja. Acá hay gente muy abierta. Es hora de abrir un poco más la mente", declarado Sánchez.

Después dijo: "Europa en mi despertó mucha más libertad. Sigan esperando ese corset que no llegará. A mi no me amedrenta nadie y menos un bebé reno de bajo presupuesto".

Y añadió: "Su malicia, persecución y forma de ver el mundo habla de ustedes, no de nosotros. Ni de lo que fuimos, ni lo de que somos ni de lo que seremos. Por mi parte seguiré siendo libre, seguiré yendo a bares, seguiré subiendo lo que se me cantan las pelotas, con mis amigos de acá y de allá, viajando con amiguis que me inventan de pareja – tremendos mis cambios jaja- y demás".

Quién es la influencer Candela Sánchez

Sánchez tiene 207.000 seguidores en Instagram. En sus redes muestra su vida privada sin filtro. Sus seguidores también conocen a su pareja y al descubrir que Sánchez quizás le había sido infiel no evitaron comentarlo y hacerla tendencia en las redes.