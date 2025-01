Escándalo en Los Palmeras: el duro posteo del hijo de Cacho contra los miembros de la banda

El hijo de Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras , publicó en redes sociales un extenso descargo en video respondiendo las acusaciones contra su padre. Aseguró que la familia "en ningún momento lo mantuvo incomunicado" y sentenció que, después de que Cacho sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), su compañero en el grupo Marcos Camino "no estuvo tan al tanto de la salud" de su padre "porque no se acercó, no preguntó y ni se molestó por saber".

Cacho Deicas fue internado en diciembre pasado tras sufrir un ACV. Pero la última semana Marcos Camino aseguró que no sabía "absolutamente nada de su salud porque la familia no lo permite. Intentamos comunicarnos, pero no tenemos respuestas".

Luciano Deicas, hijo de Cacho, publicó en su cuenta de Instagram un video de más de media hora dividido en tres partes, en el que denunció "desprecios y muchas cosas" que sufrió su padre con Camino y con el mánager de Los Palmeras, Adrián Forni. También reveló que desde noviembre del año pasado el cantante se realiza estudios tras la detección de un aneurisma, situación que le valió "una serie de maltratos" dentro del grupo.

"Hemos estado esperando alguna respuesta pública de Marcos Camino por las barbaridades que dijo. Tengo derecho a réplica", sostuvo Luciano, quien aseguró que su padre "no está pasando por un buen momento, sufrió un ACV nuevamente".

"Todo tiene un límite"

Remarcó que "la idea era que el proceso de recuperación fuera dentro de todo normal", pero "lamentablemente está el peso de esta gente que salió a hablar cosas que no son. Todo tiene un límite".

"Hemos aguantado cosas que nunca hicimos públicas, desprecios, un montón de cosas", aseveró, y contó que en noviembre pasado le detectaron un aneurisma. "Tuvo que dejar de fumar, cuidarse con las comidas y hacer actividad física, cambiar su estilo de vida. Pero siguió cumpliendo con su trabajo como pudo", dijo.

Añadió que Cacho sufrió "desprecios en los ensayos mientras se hacía los estudios, lo presionaban para ir a ensayar, para que cante bien, lo mandaron de vuelta a la casa diciéndole que no podía cantar, y una serie de maltratos que sólo él sabe realmente por qué sigue soportando".

Los chats de WhatsApp con Marcos Camino

Además, dijo que el grupo quiso añadir algunas fechas antes de salir de vacaciones pero Cacho se negó porque necesitaba descansar. "Marcos le reclamó a mi papá, le dijo que después de cancelar estas dos fechas que habían agregado no podía ir a cantar gratis (con Uriel Lozano), y gratis lo puso con mayúscula", dijo, además de publicar capturas de pantalla con los contenidos del chat.

image.png

Cacho le respondió que fue una devolución de favores, y Marcos "le respondió que no lo tome por estúpido, un montón de agravios que muestran la persona que es".

image.png

Contó que en enero Cacho tenía previsto hacerse estudios "y el día anterior le agarró el ACV estando en su casa, por suerte". Y añadió que su padre "sigue en tratamiento, estos días fueron de mucha mejora para él, es un toro, siempre lo fue y va a salir adelante".

Negó que haya estado "incomunicado", ya que "cuando volvió a la casa, lúcido y consciente de todo, pidió el teléfono. Se lo dimos, desde ese día tiene el teléfono".

Luciano también indicó que el miércoles se enteró que lo sacaron del grupo de WhatsApp de Los Palmeras bajo el argumento de que no debía estresarse. Y el viernes se comunicó con Marcos Camino. "Le dijo: no te preocupes, a esto lo vamos a sacar adelante, ojalá Dios nos ilumine, no sé qué más... Eso fue el viernes, el sábado dijo todo lo que dijo en televisión".

"¿Por qué no vino?"

"Cuando estaba mejor y le contamos todo lo que había pasado, la respuesta de mi papá fue: si quería hablar conmigo, ¿por qué no vino y tocó timbre?", sostuvo Luciano.

Conjeturó que "alguna finalidad tendrá todo esto. Supongo que Marcos necesitaba algún tipo de atención debido a que quizás se estaba hablando mucho de mi padre".

Finalmente agradeció a los seguidores y a los amigos de Cacho "porque hubo muchísimas muestras de afecto, muchísimo amor. Hay mucha gente que lo quiere y lo quiere ver bien".

Y concluyó: "La familia en ningún momento lo mantuvo incomunicado, siempre estuvo en contacto con Adrián Forni porque es el que organiza las salidas y demás, y Marcos no estuvo tan al tanto de la salud de mi papá no porque la familia se lo negó, sino porque él no se acercó, no preguntó y ni se molestó por saber".