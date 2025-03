Escándalo en Gran Hermano: se filtró una conversación que dejó en evidencia a la producción

La conversación que dejó mal parada a la producción de Gran Hermano

"Lo que percibo es que vos estás tranquila porque estás segura que te vas a ir", le dijo Priore a Fenocchio.

"Me quiere lavar la cabeza para tirarme abajo", le contó Katia a Chiara Mancuso y Renato en la habitación. "Es re mala. Me decía 'nunca pudiste ser la Tana que sos, acá tenés un perfil bajo, siempre te dieron con un caño y te juzgaron desde el día 1'", detalló.

"Acá no te quieren. Te querés ir. Se nota desde siempre. No sabés cómo me dio. Si yo me voy y ella se queda, ya saben por dónde tienen que ir. Hagan justicia", le advirtió Katia a sus compañeros.

Luego de la salida de Renato, Katia se volvió a juntar con Sandra para hablar en el streaming y la oriunda de La Matanza le dijo: "Cuando me decís 'estás tranquilo, seguro te vas', esos comentarios me la re bajaron y te lo digo porque te quiero".

Sin embargo, Sandra se defendió y expresó: "Entendiste todo mal". En ese momento, comenzó la polémica por sus dichos y aseguró: "Yo estaba convencida que habías arreglado con la producción para irte como Petrona".

Cabe destacar que,Petrona fue eliminada el 29 de enero por decisión del público, pero Santiago del Moro aclaró en su momento que "iba a abandonar la casa de todas formas porque ella confirmó que quería irse".

En las redes sociales, los fanáticos se hicieron eco de la noticia y se generó una gran polémica, lo que provocó que todos apunten contra la producción.

"Era super obvio. Mirá si Petrona iba a sacar menos votos que Sopa o Juan Nabo. Pero es gravísimo, supuestamente hay una escribana que certifica los votos"; "Es obvio qué cada eliminación está arreglada... Y eso de dejarlas sin puchos, permitime dudar... Es para hacer show, después les pasan atados", escribieron algunos fanáticos.

"La manipulación de votos se sabe desde la temporada cuando la insulsa de Julieta (Poggio), que venía de pifiar en todo y cag*r un almohadón. Lo sacó a Big Ari que venía de tener la mejor semana de toda su estadía"; "Che, esto es gravísimo. ¿Cómo sabemos si cualquier eliminación es de verdad o todo mentira?", dijeron otros internautas.

Como era de esperar, nuevamente los fanáticos terminaron enojados con la producción de Gran Hermano (Telefe), teniendo en cuenta que ya fueron acusados de "arreglar" los votos o la salida de una participante en más de una ocasión.