Gran Hermano: quiénes son los participantes que podrían volver a la casa con el Golden Ticket

La invitación fue clara y el eco de sus palabras se expandió rápidamente. Con el listado de nombres cerrado, la decisión ahora queda en manos del público. Así las cosas, desde el lunes por la noche los televidentes tienen la potestad de votar por su exconcursante favorito. Los dos más elegidos ingresarán nuevamente a la casa, cargando consigo no solo sus estrategias pasadas, sino la incógnita de cómo impactarán en la dinámica actual.

En la nómina de candidatos hay historias que dejaron huella, nombres que resuenan con fuerza y perfiles dispares que podrían generar desde alianzas estratégicas hasta conflictos explosivos. Entre ellos figuran Juliana Furia Scaglione, una de las participantes más controversiales, quien incluso al volver a la pantalla en La noche de los ex había aclarado que “no juego con los sentimientos de nadie, dejen de decirme eso. Voy a estar en el programa, no significa que vaya a entrar a la casa ni ninguna otra cosa. Van todos los ex Gran Hermano y es rotativo, en esta ocasión se me dio y me toca”.

También se encuentra con ganas de preparar la valija Catalina Gorostidi, la antagonista declarada de Furia; y Federico Manzana Farías, quien supo captar la simpatía del público con su carisma.

También aparecen Brian Alberto y Maximiliano Guidici, nombres que evocan historias personales intensas dentro y fuera del reality. Ezequiel “Bonjo” Ois, con su estilo disruptivo y quien asegura que no mostró todo su potencial, podría reingresar para desarmar las estructuras de poder dentro de la casa, mientras que la presencia de Ariel Ansaldo, conocido por sus debates filosóficos con los demás jugadores además de su especial carisma, podría añadir una nueva capa de tensión al encierro.

También aparecen nombres como el de Delfina, quien tras convertirse en la primera eliminada de Gran Hermano 2025, volvió con fortuna en el repechaje tras quedar cuarta, para luego volver a ser eliminada del juego en la quinta placa de voto positivo.

No olvidar a Juan Reverdito, el taxista de perfil combativo que tuvo la eliminación más aplastante en la historia del programa y busca una nueva oportunidad. También Martina Stewart Usher, recordada por ser parte del grupo de “Los Monitos”, que espera poder limpiar su imagen tras su fugaz paso por la casa.

Mientras que Alan Simone, protagonista del romance “prohibido” con Sabrina Cortez, intentará aprovechar mejor una segunda oportunidad. Otros nombres fuertes de la edición incluyen a Mauro Dalessio, recordado por su relación con Furia, y Rosina Beltrán, la uruguaya que supo brillar fuera de la casa.

Lo mismo ocurre con Renato Rossini, quien volvió en el repechaje pero fue eliminado en menos de un mes. Incluso, entre los que se fueron por decisión del público, aparecen Carlos Tocco, Candela Campos, Sebastián “Bambi” Bello y Sofía “Sopa” Buscio, quienes no lograron superar el voto positivo.

Dos participantes que en su momento debieron retirarse por problemas de salud también intentan ahora volver a cruzar la puerta de la casa más famosa del país. Claudio Papucho Di Lorenzo tuvo que abandonar la temporada actual por una operación de apendicitis. En tanto que la personal trainer Andrea Fernández Lázaro abandonó la actual edición luego de 37 días de encierro por problemas de salud y está dispuesta a volver.

Cada uno de los 32 candidatos representa un posible giro en la trama, una carta que podría modificar alianzas, reavivar antiguas enemistades o simplemente generar sorpresa entre los actuales habitantes de la casa. ¿El público buscará premiar a sus favoritos o apostará por el caos?

La expectativa crece con cada minuto de votación. La casa de Gran Hermano no solo es un juego de resistencia, sino de narrativa: el ingreso de estos dos participantes no será un simple regreso, sino una inyección de adrenalina en la competencia. Ahora, solo queda esperar la decisión del público.

FUENTE: Infobae