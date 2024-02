Escándalo por el supuesto romance de Flor Vigna y Pedro Alfonso

Embed - Mimí Alvarado, sobre la relación de Flor Vigna y Pedro Alfonso, un viejo rumor que reflota: "Yo vi"

Flor Vigna negó todo con un comentario que publicó en sus redes sociales: “¿Cómo van a INVENTAR así? Esto es mentira, por favor”.

Por su parte, Pedro Alfonso ya se había referido a este tema cuando comenzaron los rumores y aseguró que se trataba de un invento periodístico o una historia generada por compañeros envidiosos de su éxito personal y profesional: “Son cosas que algunos dicen, muchos con mala intención. Pero nosotros estamos muy seguros. Pau sabe la relación que tengo con Flor y siempre fue parte de la familia”.

Hasta ahora, Paula Chaves prefirió mantenerse en silencio sobre este rumor que vincula a su marido con una de las mujeres más deseadas de Argentina.

Flor Vigna anunció su separación de Luciano Castro en las redes

“Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, anunció la cantante, que en las últimas semanas estuvo inmerso en una polémica con Sabrina Rojas, la ex del actor. Además, Vigna dejó unas palabras sentidas para Castro, dando a entender que la separación fue en buenos términos. “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir”.