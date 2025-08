"Es re peligroso": el filoso análisis de Martín Cirio tras la amenaza de bomba en el show de Lali

Martín Cirio , conocido por su personaje La Faraona , se refirió a la amenaza de bomba que obligó a evacuar parte del Estadio Aldo Cantoni durante el show de Lali en San Juan . El influencer no sólo expresó su preocupación por lo ocurrido, sino que también apuntó de lleno contra la violencia ideológica.

“Ahora evidentemente la llamada no se no se pudo rastrear o qué, pero… ¿no se debería poder rastrear esa llamada y meter en cana a alguien que hace esto? O sea, es una locura, es repeligroso”, lanzó Cirio en una de sus historias. “No fue en serio, porque claro, vos no te queda otra que creer lo que están diciendo. Porque si te la jugás de ‘esto es una amenaza pelotuda’, y después llega a pasar en serio, las consecuencias son gravísimas. Pero debería poder hacerse algo. Si no, es una locura”.

El también youtuber también reflexionó sobre el clima del espectáculo tras la amenaza. “Lali después dio el recital, o sea, habían vaciado toda una parte del lugar este en San Juan. Yo pensé que se iba a cancelar, pero al final no se canceló. Como que vieron que no había nada en realidad, entonces volvieron a ingresar todos y finalmente se pudo dar. Pero imaginate vos como artista tener que dar un show en un lugar donde hicieron este llamado diciendo que habían puesto una bomba”, expresó. “Encima en un show donde tenés que tener una energía muy arriba, y la idea es que la gente se vaya con buena vibra, no con una vibra de ‘uy, capaz acá en cualquier momento pumba y la quedamos todos’”.

Pero el punto más grave de su descargo estuvo en el componente ideológico del mensaje. “Encima la amenaza, claramente, porque podría haber sido simplemente ‘hay una bomba’ y nada más. Pero no. Dijeron ‘negra p* k* kirchnerista’, 100% ideológico. Es gravísimo. Es como que se está intentando anular directamente el pensamiento distinto”.