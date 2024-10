Éramos pocos y habló Benjamín Vicuña: su incómoda respuesta al ser consultado por Pampita y Moritán

Tras esa aclaración, el actor chileno explicó: “ No puedo, ni quiero, ni debo hablar de su vida privada . Yo siempre bajo el vidrio, respondo porque ustedes me bancan y me acompañan, etcétera, pero ustedes también pónganse en mi lugar”.

“¿Vos pudiste hablar con ella estos días?”, le repreguntaron, y el galán respondió con suma contundencia: “No, es lo que te acabo de decir. Un besito y muchas gracias”.

Benjamín Vicuña habló sobre Pampita y Roberto García Moritán

Embed - Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló de la escandalosa separación de Pampita y Moritán

En “Intrusos”, Guido Záffora reveló el rol fundamental que cumple Vicuña en la vida de Pampita: “Es quien más la contiene. Aunque no lo crean, la persona que está acompañando a Pampita hoy, que la está conteniendo es Benjamín Vicuña, está al pie del cañón”.

El panelista agregó: “Gente del entorno de ella me cuenta que él es quien le se ofreció llevar a los chicos o buscarlos por la escuela por la exposición y las notas”.

Jorge Rial, ex conductor de “Intrusos”, se mostró mucho más intransigente con Pampita y su ex pareja. En su programa de C5N, el animador lanzó: “Ya tenemos la separación definitiva de Pampita con García Choripán. Es García Choripán porque bueno, si tendría ñoquis y le gustaría meter la mano en las arcas del Estado también es choripanero. ¡García Choripán a partir de ahora! ¿Por qué no le exigimos a Pampita lo mismo que le exigimos a Jésica Cirio? Por qué a Jésica la acusamos de cómo puede ser que ella no tenga conocimiento de lo que hacía su marido, funcionario público, y a Carolina nadie le hace esa pregunta. ¿Ella sabía de la corrupción de su esposo? Para mí esto se da por una cuestión ideológica y estética. Igual yo creo que la que pagaba la olla en esa casa era ella, pero la pregunta la puedo hacer igual”.