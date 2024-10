El sorpresivo posteo que Pampita hizo de madrugada, ¿pensando en Benjamín Vicuña?

Pampita quedó envuelta en un escándalo por su separación de Roberto García Moritán . Sin embargo, la modelo no tiene problemas en seguir mostrándose activa en las redes sociales donde comparte sus trabajos y sus actividades diarias.

El posteo surgió de una cuenta de fans de los “hermanitos Vicuña” y Pampita no dudó en compartirlo con sus millones de seguidores. Al clip lo musicalizaron con la canción “Creo en mí” de Natalia Jiménez y su letra podría ser una representación del momento actual que atraviesa la modelo.

El posteo de madrugada de Pampita

image.png

“Me han clavado en la pared, contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta. Estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va”, dice parte del tema.

Además, en la descripción de la publicación no solo escribieron “creo en mí”, sino que también agregaron otra dedicatoria para Carolina Ardohain. “@pampitaoficial mujer guerrera”, se lee en el posteo.

image.png

El video rememora la juventud de la ex de Benjamín Vicuña y le da consuelo en medio del escándalo. Por eso, varios usuarios aprovecharon para dejarle mensajes de apoyo. “Seguramente rota por dentro, pero siempre se repone y sale adelante. Es una leona”, opinó una internauta.

“Te amo Pampita, sos fuerte”, “el que no te valora y respeta que se haga un lado”, “sos una guerrera”, “una mujer y madre admirable”, “siempre hay que creer y confiar en una misma” y “no dudes de que sos increíble”, fueron otras de las reacciones.