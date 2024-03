En la cárcel, enfermo y deprimido: el duro presente de un famoso ex humorista de "Showmatch"

El periodista Juan Etchegoyen , de Radio Mitre , sorprendió a todos con la dura noticia que le tocó dar en su programa. El conductor reveló que, a casi un año de su detención, el humorista Cacho Garay la está pasando realmente muy mal: “Tengo información para contarte que va a hacer mucho ruido: tiene que ver con Cacho Garay y me han contado desde adentro del penal los días difíciles que viene teniendo”.

¡El presidente no tiene paz!

¡El presidente no tiene paz! Chiche Gelblung reveló quién sería la culpable de la separación entre Javier Milei y Fátima Flórez: "Es una diputada rubia"

image.png

Y agregó: “El 85% de la visión del ojo derecho está afectada. Su próstata está deteriorada y sigue avanzando. Además, Cacho es insulino dependiente, como consecuencia tiene los picos de baja y alta azúcar en sangre, ocasionando esto un desequilibrio al caminar”.

El periodista sumó más información: “Me contaban también que Cacho padece un estado depresivo como consecuencia de todas las cosas calumniantes (según dice él) que han ofendido su honor y reputación de tantos años. Actualmente se encuentra encerrado en su celda, casi que no habla con nadie y llora todo el tiempo”.

Etchegoyen cerró la nota expresando: “Y me terminaron diciendo que el servicio penitenciario no se encuentra a la vanguardia para acudir este tipo de consecuencias, lo que provoca un enorme malestar en Garay”.

Embed - Se supo cómo se encuentra Cacho Garay en la cárcel: "Ha perdido más de 20 kilos y no puede caminar"

La denuncia contra Cacho Garay

Cacho Garay fue detenido el año pasado tras haber sido acusado por su expareja, la modelo y cantante Verónica Macías, de abuso sexual y violencia de género.

La joven contó que el humorista la forzó a tener relaciones y a participar en fiestas junto a empresarios bajo amenaza con armas de fuego y aplicando diferentes formas de tortura psicológica.

Macías le expresó a los periodistas: “Es demasiado doloroso, tuve que contar muchas cosas que me duelen, demasiado doloroso para mí, como dije, yo no cuento cuentos, no hago estrategias como los defensores”.

El artista fue imputado en abril del 2023 por los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su cónyuge y tenencia de armas de fuego de uso civil”.