Emma Vich abandonó en vivo el programa de Yuyito González por una incómoda pregunta: qué pasó

“Yo la otra vez le pregunté a Nico y me dijo que no estaban casados”, le replicó el hijo de Luis Ventura y el joven contestó indignado: “¿Cómo te dijo que no estamos casados?”.

“Pude haber entendido mal”, aclaró el panelista de “Empezar el Día” y Nico le respondió: “No me preguntaste eso”. Tras este tenso momento, Emma soltó: “Bueno, vamos”, y se fue del ciclo.

El video de la incómoda situación que vivió Yuyito González con Emma Vich

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1829556656553807934&partner=&hide_thread=false “Yuyito”



Porque Emma de Gran Hermano se paró y se fue en pleno programa que conduce la novia del Presidente, tras enojarse por una pregunta.pic.twitter.com/edlt3EPWMS — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 30, 2024

La situación se volvió tendencia en X (ex Twitter) y generó toda clase de comentarios de los cibernautas: “¡Qué irrespetuosos! ¿Cuál niño caprichoso y malcriado le das la espalda a Amalia González, la conductora del programa que te brinda un espacio para una entrevista y que se tuvo que acercar a ustedes para que no se vayan?”; “Me parece que no fue para tanto, lo hizo a propósito. Está copiando lo que hacía Guido”; “Jajaja, ese acting de: ‘Ay, no, me levanto y me voy, son unos desubicados, chau chau’. Tenés 3 meses de fama por haber estado encerrado en una casa con 10 bol*** más, déjala ahí”; “En dos meses no lo van a llamar ni para un móvil. Que aprovechen sus segundos de fama”; “Pero, ¿qué les importa si está casado o no? Nunca una pregunta productiva. Pregúntele por la música que hace o por la casa que va a donar. ¡Que manga de ineptos!”; “Pensar que esta gente tiene sueldo alto, con estos programas de m, con gente de m, y hay docentes y médicos que educan y salvan vidas, pero su sueldo no es ni la mitad de lo que ganan estos bolu***”.

El descargo de Emma Vich

La figura de “Gran Hermano” declaró: “No me molesté, me fui de un lugar incómodo. Me invitaron para hablar de La Casita Trans y como no se habló nunca de eso, me fui. No fui para hablar de mi vida privada”.