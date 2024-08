Emily Pellegrini, la modelo creada por IA que gana fortunas: qué famosos intentaron conquistarla

Y agregó: “Al principio trabajé entre 14 y 16 horas al día con ella para descubrir realmente qué programas de Emily funcionan bien para su rostro, cuerpo y video”.

Parte de los ingresos que genera Emily vienen de auspicios y el resto de Fanvue, una plataforma de contenido erótico que compite con OnlyFans.

Para fidelizar a sus fans, el desarrollador hace videos con la modelo bailando alguna canción de moda o posando en sitios turísticos.

Quién es Emily Pellegrini

El programador confesó que recibió ofertas de citas por parte de estrellas del deporte, conductores y empresarios: “Es muy diferente quién la contacta y dónde. A través de mensajes directos de Instagram hay personajes realmente famosos, como futbolistas, multimillonarios, luchadores de MMA y tenistas. Creen que ella es real. La invitan a Dubái para conocerse y comer en excelentes restaurantes. Hubo un momento en el que pensé: ‘¿Qué carajo está pasando?’. Un futbolista profesional también apareció en el mensaje de Emily y preguntó: ‘¿Cómo es posible que una dama tan hermosa no tenga novio?’”.

El creador de Emily no se detiene y ya creó otra modelo virtual, la rubia Fiona, mientras promete seguir explotando este filón: “Sí, tengo un plan para lanzar una tercera y una cuarta modelo, pero no tan pronto. No hay nombre por el momento, pero la tercera será pelirroja”.

Respecto a lo que significa ser la mente sin rostro detrás de las exitosas cuentas de Emily y Fiona, el programador remarcó: “Se siente como una doble vida. Pero realmente no quiero ser público. No quiero estar en Internet como un influencer que tiene que hacer vídeos todos los días mostrando todo lo que come y hace. Simplemente no es lo mío”.

