Emily Lucius, al borde del llanto, habla tras salir de "El hotel de los famosos"

emily lucius 2.jpg

“Siento una presión muy fuerte en el pecho desde que salí, mucha angustia. Lo que más bronca me da es estar triste por un juego. Yo me considero responsable, respetuosa y educada. Jamás le haría mal a otra persona. No sé por qué se me juzga tanto”, dijo Emily Lucius en un audio donde se la escuchaba al borde del llanto.

“S e me está matando por algo que no está ni en un tape. Hubo muchas cosas que no salieron. No fui una mala compañera. Lo que se vio, no sé”, manifestó la joven.

Unos días antes, Emily Lucius había desmentido que marcas la hayan dejado de apoyar por su comportamiento en "El hotel de los famosos". La influencer pidió compasión y aseguró que ya se había disculpado adentro del hotel con Locho Loccisano pero que nada de eso fue mostrado en la edición posterior.