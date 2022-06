Emi Soler la sanjuanina fanática del jazz que la rompe en La Voz: "Si no estoy haciendo música, no estoy haciendo nada"

María Emilia Soler Sassu es fanática del jazz y la música entró a su vida de forma tan natural como aprendió a caminar o a hablar. "Desde muy chica improvisaba melodías con mi papá y su guitarra. Me incentivaron a desarrollar una creatividad y libertad musical que no sabía que podía tener y desde entonces nunca paré de soñar con tener una carrera en la música", asegura.

Con su melena roja y su onda conquistó al jurado que la calificó como una "artista completa". Montaner, de hecho, le dijo que su voz "conmueve".

Ella, consciente de esto, dice que no se imagina haciendo otra cosa que no sea música. "Voy a ser muy honesta. Si no estoy haciendo música no estoy haciendo nada. Todavía no encuentro el balance necesario para una vida adulta, cuento con que la Emi del futuro se va a encargar de eso", afirma.

Sin embargo, hay otra veta artística que Emi maneja muy bien y es la actuación que, aunque segunda en su vida, es otro de sus talentos.

"Amo actuar, darle vida a alguien que no sos por un rato es increíblemente entretenido y siento que es algo que me ayuda un montón a la hora de tener presencia escénica cuando canto".

Sobre la experiencia en La Voz Argentina, Emi sostiene que fue "surrealista". "Fue un subidón de adrenalina que nunca antes había experimentado. Cuando se dieron vuelta los cuatro me emocioné increíblemente, no lo podía creer", explica Emi. De hecho, antes no se había presentado porque nunca creyó que la fueran a elegir y ahora está muy feliz de haber tomado la decisión.

Al igual que Lucas Bongiovanni, Emi confirma que la relación entre los sanjuaninos que están en el reality es excelente. "Los amo a todos. Son personas excepcionales, ya hemos compartido un montón juntos y se generó un vinculo amistoso muy rápidamente. Nos apoyamos los unos a lo otros con todo el amor posible, siempre voy a estar para ellos y les deseo todo el éxito del mundo", aseguró.