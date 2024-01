Emanuel Noir volvió a generar polémica: "Tan sin corazón"

“Me duele el corazón de que la gente sea tan sin corazón, que sea jueza y fiscal de qué se merece cada uno y qué no. Por eso Dios piensa en los corazones y ustedes no van a decidir nunca qué se merece una persona”, arrancó su relato el cantante.

Y agregó: “Hay una heladería acá en la plaza Ramírez, la más conocida, con un puesto de panchos al frente. La heladería está colapsada de gente comprando, por suerte y gracias a Dios, todos con su familia, con sus heladitos”.

Emanuel reveló: “En esa oleada de gente entrando y saliendo, hay un nenito de ocho años en situación de calle y mal vestido y demás, mirando con ansias viendo qué helado o cuándo le tocaba su turno. ¿Saben lo que hizo la gente? Lo ladeó constantemente y me quedé mirándolos. Les importó un caraj... una criatura que podría haber sido su hijo. ¿Saben lo que hizo el drogadicto, el que sale en auto y que se merece todo lo malo? Le compró un kilo de helado porque había cinco hermanitos más que lo esperaban afuera”.

El músico fue muy directo: “¿Sabés lo que es ver a un papá y a una mamá con dos hijitos de la misma edad evadiendo al nenito para salir? Bañaditos, fifí, porque acá en Concepción del Uruguay tienen un cursito así y tenés que cruzarlos y no mirarlos porque son los hijos del presidente”.

Emanuel agregó: “Después me ponen por Instagram, o en una foto, ‘bajate del pony, drogadicto pelado que venís de allá abajo, que te la creés ahora’. Es Dios quien decidió, es Dios quien me puso acá y Dios quien me dijo y me hizo dar cuenta de no evadir a ese nenito de ocho años y entrar y comprar un kilo porque tenía cinco hermanitos más. Así que espero que todos los que estuvieron en esa heladería lo disfruten. Yo no lo evadí, y no lo hago para chapear es que hay una realidad y es donde la gente prejuzga, se basa en eso y evade la realidad de la gente que necesita de amor, o de un helado, como en este caso”.